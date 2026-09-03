Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu à Giverny ce vendredi

Mathieu Lefèvre est attendu vendredi après-midi à Giverny à l’occasion du World Giverny Forum, rendez-vous consacré aux enjeux économiques et environnementaux. L’événement est organisé par le Cercle de Giverny au musée des Impressionnismes.
Le ministre délégué chargé de la Transition écologique doit arriver vers 16 heures. Il prendra ensuite part, à partir de 16h25, à une table ronde aux côtés de Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française.
Le ministre délégué chargé de la Transition écologique doit arriver vers 16 heures. Il prendra ensuite part, à partir de 16h25, à une table ronde aux côtés de Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française.
Normes, financement et compétitivité au programme
Les échanges porteront notamment sur le financement de la transition écologique et la création de valeur. Mathieu Lefèvre devrait également défendre la politique du Gouvernement en matière de simplification des normes environnementales.
Le ministre doit enfin évoquer l’adaptation des territoires et des entreprises au changement climatique, ainsi que les liens entre transition écologique, souveraineté et compétitivité économique.
Le ministre doit enfin évoquer l’adaptation des territoires et des entreprises au changement climatique, ainsi que les liens entre transition écologique, souveraineté et compétitivité économique.
À RETENIR — Le World Giverny Forum
La 8e édition du World Giverny Forum se tiendra vendredi 4 septembre 2026, de 7h30 à 18h30, à Giverny. Présenté comme la première plateforme européenne réunissant les dirigeants qui font du développement durable un levier de puissance, de compétitivité et de souveraineté, l’événement accueillera près de 1 000 responsables économiques et institutionnels.
Les échanges porteront notamment sur la sécurisation des ressources critiques, l’anticipation des risques systémiques et l’adaptation des modèles économiques. Le Cercle de Giverny dévoilera également 30 nouvelles propositions élaborées par ses groupes de travail au cours de l’année.
La 8e édition du World Giverny Forum se tiendra vendredi 4 septembre 2026, de 7h30 à 18h30, à Giverny. Présenté comme la première plateforme européenne réunissant les dirigeants qui font du développement durable un levier de puissance, de compétitivité et de souveraineté, l’événement accueillera près de 1 000 responsables économiques et institutionnels.
Les échanges porteront notamment sur la sécurisation des ressources critiques, l’anticipation des risques systémiques et l’adaptation des modèles économiques. Le Cercle de Giverny dévoilera également 30 nouvelles propositions élaborées par ses groupes de travail au cours de l’année.
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