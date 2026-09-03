Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu à Giverny ce vendredi

À RETENIR — Le World Giverny Forum

La 8e édition du World Giverny Forum se tiendra vendredi 4 septembre 2026, de 7h30 à 18h30, à Giverny. Présenté comme la première plateforme européenne réunissant les dirigeants qui font du développement durable un levier de puissance, de compétitivité et de souveraineté, l’événement accueillera près de 1 000 responsables économiques et institutionnels.



Les échanges porteront notamment sur la sécurisation des ressources critiques, l’anticipation des risques systémiques et l’adaptation des modèles économiques. Le Cercle de Giverny dévoilera également 30 nouvelles propositions élaborées par ses groupes de travail au cours de l’année.