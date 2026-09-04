Rouen : quatre adolescents surpris en train de fouiller des voitures au cours de cette nuit

À quelques heures d’intervalle, quatre mineurs ont été arrêtés à Rouen alors qu’ils s’introduisaient dans des voitures non verrouillées. Leur manège avait été repéré par les opérateurs de vidéoprotection.

Publié le Vendredi 4 Septembre 2026 à 11:40