Rouen : quatre adolescents surpris en train de fouiller des voitures au cours de cette nuit

Les roulottiers s'introduisaient dans les voitures non verrouillées pour s'emparrer des objets à l'intérieur - Illustration © Adobe Stock
Même mode opératoire et même issue pour quatre adolescents, au cours de cette nuit de jeudi à vendredi à Rouen (Seine-Maritime). Deux équipes de roulottiers ont été surprises en flagrant délit alors qu’elles fouillaient des véhicules en stationnement, l’une quai Gaston-Boulet, l’autre rue Malherbe.
La première affaire débute vers 23 h 15 sur les quais de la rive droite. Le centre de surveillance urbaine signale à la police un groupe qui importune des passants. Des fonctionnaires en civil de la brigade anticriminalité (Bac) se rendent dans le secteur et mettent en place une surveillance discrète à pied.
Peu avant minuit, deux adolescents de 16 ans quittent le groupe et s’engagent dans une contre-allée du quai Gaston-Boulet. Ils ouvrent une voiture restée déverrouillée, puis entreprennent de fouiller l’habitacle et le coffre. Les policiers les interpellent à leur sortie, vers 0 h 10.
La première affaire débute vers 23 h 15 sur les quais de la rive droite. Le centre de surveillance urbaine signale à la police un groupe qui importune des passants. Des fonctionnaires en civil de la brigade anticriminalité (Bac) se rendent dans le secteur et mettent en place une surveillance discrète à pied.
Peu avant minuit, deux adolescents de 16 ans quittent le groupe et s’engagent dans une contre-allée du quai Gaston-Boulet. Ils ouvrent une voiture restée déverrouillée, puis entreprennent de fouiller l’habitacle et le coffre. Les policiers les interpellent à leur sortie, vers 0 h 10.
Deux autres mineurs repérés rue Malherbe
Un scénario similaire s’est reproduit quelques heures plus tard, cette fois rive gauche. Vers 2 h 35, les opérateurs de vidéoprotection ont repéré deux adolescents qui testaient successivement les poignées de plusieurs voitures stationnées rue Malherbe.
Après avoir découvert un véhicule non verrouillé, les deux suspects se sont momentanément éloignés avant de revenir. L’un d’eux s’est placé au carrefour de la rue de l’Amiral-Cécille pour faire le guet, tandis que le second pénétrait dans l’habitacle.
Guidée en temps réel par les opérateurs du CSU, une patrouille s’est approchée discrètement à pied. Les deux adolescents, âgés de 15 et 17 ans, ont été interpellés en flagrant délit à 2 h 55. La voiture ciblée n’a pas été endommagée.
Après avoir découvert un véhicule non verrouillé, les deux suspects se sont momentanément éloignés avant de revenir. L’un d’eux s’est placé au carrefour de la rue de l’Amiral-Cécille pour faire le guet, tandis que le second pénétrait dans l’habitacle.
Guidée en temps réel par les opérateurs du CSU, une patrouille s’est approchée discrètement à pied. Les deux adolescents, âgés de 15 et 17 ans, ont été interpellés en flagrant délit à 2 h 55. La voiture ciblée n’a pas été endommagée.
Quatre adolescents placés en garde à vue
Les quatre mineurs interpellés lors de ces deux affaires distinctes ont été conduits à l’hôtel de police et placés en garde à vue pour tentative de vol en réunion.
Dans les deux cas, une convocation a été laissée sur les véhicules afin que leurs propriétaires puissent se faire connaître et déposer plainte.
Dans les deux cas, une convocation a été laissée sur les véhicules afin que leurs propriétaires puissent se faire connaître et déposer plainte.