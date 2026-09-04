Grand-Quevilly : c'est officiel, la piscine Camille-Muffat rouvre ce samedi

L’Agence régionale de santé a délivré l’autorisation nécessaire à la réouverture de l’établissement. Cette décision, confirmée aujourd"hui par la mairie, intervient après trois mois de travaux, de contrôles et d’analyses, dont les résultats ont été jugés favorables. Les derniers préparatifs sont en cours avant le retour des nageurs.



« Cette annonce marque la fin d’un trimestre de travaux et d’analyses, dont les conclusions favorables sont aujourd’hui validées. Je m’en réjouis », déclare Nicolas Rouly, maire de Grand-Quevilly, qui remercie les équipes mobilisées et les usagers pour leur patience.



La Ville lancera également, samedi lors du forum des associations et des loisirs, une concertation consacrée à l’avenir de la piscine, entre rénovation et reconstruction.