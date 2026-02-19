Vallée de Chevreuse : un réseau de “livraisons” de stupéfiants démantelé, plus de 38 000 € saisis

Après une première interpellation, les enquêteurs de la gendarmerie ont interpellé simultanément trois autyres suspects dont un dans l'Eure - Illustration Gendarmerie
Le dispositif, piloté par la Brigade de recherches de la gendarmerie de Rambouillet et la communauté de brigades de Chevreuse (Yvelines), a permis de remonter un système de livraisons à domicile bien rodé, avec des ramifications jusqu’en Essonne, dans l’Eure et en Seine-Maritime.
Tout débute par une interpellation en flagrant délit à Chevreuse. Dans la foulée, trois autres suspects sont arrêtés quasi simultanément, notamment à Orgeval ainsi que dans l’Essonne et l’Eure.
Ramifications jusqu'en Normandie
Les perquisitions débouchent sur des saisies conséquentes : 4,2 kg d’herbe de cannabis, 3,7 kg de résine, du matériel de conditionnement destiné à la revente et plus de 38 000 euros en numéraire, détaille la gendarmerie sur sa page Facebook. De quoi confirmer l’existence d’un trafic structuré, organisé autour d’un système de commandes et de livraisons.
Selon les éléments de l’enquête, le réseau irriguait principalement la Vallée de Chevreuse, mais s’appuyait sur des points d’approvisionnement et des relais logistiques répartis sur plusieurs départements d’Île-de-France et de Normandie (l'Eure et la Seine-Maritime).
Deux des quatre suspects écroués
Présentés au parquet de Versailles le 16 février, les quatre mis en cause ont été mis en examen. Deux ont été placés en détention provisoire, les deux autres sous contrôle judiciaire. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte du réseau et d’éventuelles complicités supplémentaires.