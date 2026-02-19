Vallée de Chevreuse : un réseau de “livraisons” de stupéfiants démantelé, plus de 38 000 € saisis

Un trafic structuré qui alimentait la Vallée de Chevreuse en stupéfiants, dans les Yvelines, vient d’être stoppé net. Quatre individus ont été mis en examen après une opération coordonnée des gendarmes, menée simultanément en Île-de-France et en Normandie, dont l'Eure.