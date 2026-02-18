Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : un corps découvert sur la plage de Sainte-Adresse, une enquête est ouverte



Mercredi 18 Février 2026 - 15:04


Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé hier en début de soirée sur le littoral de Sainte-Adresse, près du Havre. Les circonstances du décès restent à établir.



Le corps de l'homme a été découvert à hauteur de la promenade François-Lebel - Illustration Google Maps
La macabre découverte a été faite mardi 17 février sur la plage de Sainte-Adresse, à proximité immédiate de la promenade François-Lebel. Un passant a donné l’alerte après avoir aperçu un corps inanimé sur les galets, aux alentourts de 18 heures.

Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place avant d’aviser les services de police. Le secteur, situé non loin du Havre, a été sécurisé le temps des premières constatations confiées à la police technique et scientifique. .

Des investigations en cours

Pour l’heure, ni l’identité de la victime ni les circonstances exactes du décès ne sont connues.

La procureure de la République, Soizic Guillaume, a seulement confirmé dans l'immédiat qu’il s’agissait d’un homme et qu'une enquête en recherche des causes de la mort était ouverte.

Les investigations devront notamment déterminer si le défunt correspond à une personne récemment signalée disparue.