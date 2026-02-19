Saint-Aubin-Épinay : feu d’appartement, deux femmes légèrement blessées

Illustration infonormandie
Un incendie s’est déclaré aujourd’hui mercredi en fin d’après-midi dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation à Saint-Aubin-Épinay (Seine-Maritime).
Le locataire du logement concerné était parvenu à quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Les occupants de l’étage ont, eux, été mis en sécurité le temps de l’intervention.
Deux victimes légèrement blessées
Le feu a pris au rez-de-chaussée d’un bâtiment avec un étage et des combles, situé chemin du Coffre. Les flammes ont été circonscrites par les secours et l’incendie est désormais éteint.
Deux femmes ont été légèrement blessées. Après examen sur place, leur état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.
Les circonstances précises du départ de feu restent à déterminer.
