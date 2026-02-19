Saint-Aubin-Épinay : feu d’appartement, deux femmes légèrement blessées

Le feu a pris au rez-de-chaussée d’un bâtiment avec un étage et des combles, situé chemin du Coffre. Les flammes ont été circonscrites par les secours et l’incendie est désormais éteint.



Deux femmes ont été légèrement blessées. Après examen sur place, leur état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.



Les circonstances précises du départ de feu restent à déterminer.

