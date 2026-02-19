Alcool et drogue : au Havre, l'automobiliste plonge dans les eaux glacées de l’écluse François 1er

La voiture a plongé dans les eaux du canal au niveau de l'écluse François 1er - Illustration Google Maps
Peu avant 22h45, ce mercredi 18 février, les policiers du Havre sont intervenus à l’écluse François 1er pour une sortie de route. Au volant d’une Seat Arona, l’automobiliste, seul à bord, a franchi la zone alors que le pont de l'écluse était levé, avant de plonger dans l’eau glacée du canal.
Le conducteur est parvenu à s’extraire seul de l’habitacle et à regagner la rive. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il ne présentait pas de blessure apparente mais un état de stress important indique une source policière.
Alcool, stupéfiants et défaut d’assurance
Interrogé par les policiers, le trentenaire a reconnu avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants avant de prendre le volant. Des prélèvements sanguins ont été effectués au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers afin de déterminer son taux d’alcoolémie et la présence éventuelle de produits stupéfiants.
Les vérifications ont également établi que le véhicule n’était pas assuré. Son retrait du canal a été organisé dans la nuit par les services portuaires.
Une procédure judiciaire est en cours.
