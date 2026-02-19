Deux femmes blessées dans un carambolage à la sortie de l’A131 à Gonfreville-l’Orcher

Deux femmes, blessées légèrement, ont été transportées vers l'hôpital Jacques-Monod - Illustration Adobe Stock
Choc en chaîne ce jeudi matin un peu avant neuf heures à Gonfreville-l’Orcher, à la sortie de l’autoroute A131, en Seine-Maritime. Cinq voitures sont entrées en collision avenue Marcel-Mignot, provoquant d’importantes perturbations.
Selon les premières constatations, cinq personnes étaient impliquées dans l’accident, dont deux ont été blessées légèrement.
Deux femmes transportées à l’hôpital J.-Monod
Dix sapeurs-pompiers, arrivés rapidement sur place avec quatre engins, ont sécurisé la zone, effectué le balisage et pris en charge les victimes. Deux femmes, âgées de 78 et 54 ans, ont été classées en urgence relative avant d’être transportées au centre hospitalier Jacques-Monod, pour des examens.
Les services de police et de la voirie étaient également sur place pour gérer la circulation et procéder aux constatations. L'enquête devra préciser les circonstances exactes de ce carambolage.
