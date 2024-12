Une voiture percute la façade d’une maison à Sotteville-lès-Rouen : le conducteur prend la fuite, une famille relogée

À leur arrivée sur les lieux, vers 4h10, les secours ont constaté qu’une voiture de tourisme avait percuté la façade d’une maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Dans le choc la structure de l’habitation a subi des dommages significatifs. Quant au conducteur du véhicule en cause et ses éventuels passagers, ils avaient quitté les lieux avant l’arrivée des secours.



Pas moins de 14 sapeurs-pompiers, accompagnés de cinq engins, dont une équipe spécialisée de l’Unité de Sauvetage d’Appui et de Recherche (USAR), ont été mobilisés pour sécuriser les lieux.



Après avoir procédé à une reconnaissance pour évaluer la situation, les secours se sont assurés que les trois occupants de la maison, un couple et leur adolescent, étaient indemnes.