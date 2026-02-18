Le Havre : le voleur d'une carte bleue piégé dans une épicerie par la vidéosurveillance

Un adolescent de 16 ans a été victime du vol de sa carte bancaire hier mardi en fin d’après-midi au Havre. Les paiements frauduleux ont été réalisés quelques minutes plus tard dans une épicerie du quartier. Le suspect apparaît nettement sur les images de vidéosurveillance.