Le Havre : le voleur d'une carte bleue piégé dans une épicerie par la vidéosurveillance

L'utilisateur de la carte bancaire volée à l'adolescent a été filmé dans une épicerie - Illustration Pixabay
Ce mardi 17 février, peu après 17h, un jeune de 16 ans se trouvait au stade de la Doumègue, danxs le quartier de Caucriauville au Havre, lorsqu’il a reçu plusieurs notifications bancaires sur son téléphone. En consultant son application, il découvre que sa carte bleue, rangée dans sa sacoche, vient d’être utilisée à son insu.
Deux paiements sont validés dans une épicerie du quartier de Caucriauville. D’autres tentatives échouent. L’adolescent comprend alors qu’il vient d’être victime d’un vol et décide de contacter immédiatement les services de police.
Identifié sur la vidéo d'une épîcerie
Alerté, un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) se rend sur place. Le gérant du commerce extrait les images de vidéosurveillance correspondant à l’heure des transactions, à 17h08. Le suspect y apparaît distinctement sur la vidéo au moment des paiements.
Le signalement diffusé aux patrouilles fait état d’un jeune homme d’environ 16 ans, vêtu d’un sweat gris, d’un pantalon vert, d’un cache-cou noir et de baskets sombres.
Repéré peu après par les opérateurs du Centre de supervision urbaine (CSU) à proximité de la rue Jules-Vallès, l’individu parvient toutefois à prendre la fuite avant l’arrivée des policiers.
Les images de l’épicerie et celles du réseau municipal ont été saisies pour les besoins de l’enquête. La victime, accompagnée de son père, doit déposer plainte au commissariat. Quant à l'auteur, il est activement recherché.
