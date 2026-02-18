Rouen : des cartons de "gaz hilarant" et 700 € découverts dans la voiture des suspects

Les policiers ont saisi plusieurs cartons de protoxyde d'azote et une somme de 700€ en liquide - Illustration DGPN
Dans la nuit du 17 au 18 février, les policiers de la Brigade anticriminalité (Bac) ont repéré une Renault Clio noire circulant tous feux éteints rue Gaston-Contremoulin, à Rouen. À la vue de la patrouille, le conducteur a brusquement accéléré avant de stopper plus loin son véhicule au milieu du parking d’une surface commerciale.
Les fonctionnaires en civil ont alors assisté à une scène inhabituelle : le conducteur et son passager ont tenté d’échanger leurs places à l’intérieur de l’habitacle. Une manœuvre rapidement déjouée. Questionné, le jeune homme a reconnu conduire sans être titulaire du permis de conduire.
Des cartons de "gaz hilarant"
La fouille du véhicule a permis de découvrir 700 euros en petites coupures sur le conducteur. Sous la plage arrière, les policiers ont également mis la main sur sept cartons contenant des bouteilles et bonbonnes de protoxyde d’azote.
Or, le transport de ce gaz, utilisé comme « gaz hilarant », fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction en Seine-Maritime, en vigueur jusqu’au 28 février 2026.
La marchandise a été saisie et le conducteur conduit à l’hôtel de police de Rouen. Son passager a été laissé libre à l’issue des vérifications.
