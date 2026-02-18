Rouen : des cartons de "gaz hilarant" et 700 € découverts dans la voiture des suspects

En patrouille sur la rive gauche de Rouen, les policiers de la Bac ont intercepté une voiture suspecte avec deux hommes à bord. Les vérifications ont permis de découvrir notamment sept cartons de protoxyde d’azote, dont le transport est interdit en Seine-Maritime.