Une camionnette s'encastre dans un poids-lourd : trois blessés graves sur l'A13 dans l'Eure

Les deux voies de droite ont été neutralisées le temps des opérations de secours et de l'enlèvement des véhicules accidentés. La circulation s'est effectuée sur la voie de gauche, sécurisée par les agents de la SAPN et les gendarmes.



Une enquête a été ouverte par l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR). Il lui appartient de déterminer les circonstances de l'accident.



Dix-neuf sapeurs-pompiers issus des centres d'incendie et de secours (CIS) de Bourgtheroulde, Bourg-Achard, Elbeuf, Routot et de Louviers/Val-de-Reuil ont été mobilisés pour intervenir une partie de l'après-midi.