Neige, verglas et risque d’inondations : la Seine-Maritime en vigilance jaune ce mercredi

La vigilance jaune crue est maintenue sur le tronçon de l’Epte ainsi que sur la Seine. Des débordements localisés sont attendus en amont, notamment entre Poses et Elbeuf, secteurs régulièrement exposés lors des épisodes de fortes pluies et de marées dynamiques.



Les autorités rappellent qu’il ne faut en aucun cas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Même une faible hauteur d’eau peut suffire à déstabiliser un véhicule ou à emporter un piéton.

