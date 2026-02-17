Neige, verglas et risque d’inondations : la Seine-Maritime en vigilance jaune ce mercredi

A Pacy-sur-Eure, ce bras de l'Eure est sorti de son lit et inonde jardins et champs de culture environnants - Photo infoNormandie
La Seine-Maritime devra composer avec plusieurs phénomènes météorologiques ce mercredi 18 février. Météo-France a placé le département en vigilance jaune pour neige-verglas de 0h à 11h. Un épisode bref mais potentiellement glissant est attendu, susceptible de perturber les déplacements matinaux.
À partir de 16h, une nouvelle vigilance jaune prendra le relais pour pluie-inondation. Des précipitations soutenues pourraient engendrer des ruissellements importants et des difficultés de circulation sur les axes secondaires.
Crues : l’Epte et la Seine toujours sous surveillance
La vigilance jaune crue est maintenue sur le tronçon de l’Epte ainsi que sur la Seine. Des débordements localisés sont attendus en amont, notamment entre Poses et Elbeuf, secteurs régulièrement exposés lors des épisodes de fortes pluies et de marées dynamiques.
Les autorités rappellent qu’il ne faut en aucun cas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Même une faible hauteur d’eau peut suffire à déstabiliser un véhicule ou à emporter un piéton.
