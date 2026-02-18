Collision entre une voiture et une camionnette : trois blessés sur la D95, à Quevreville-la-Poterie

Un accident de la circulation a fortement perturbé le trafic ce mercredi matin sur la route de Rouen (D95), à hauteur de Quévreville-la-Poterie, en Seine-Maritime. Une voiture et une camionnette sont entrées en collision, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge trois hommes âgés de 17, 19 et 58 ans. Tous ont été légèrement blessés et transportés vers les centres hospitaliers du secteur pour des examens de contrôle, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Route coupée à la circulation
L’accident, dont les circonstances n’ont pas été précisées, a nécessité l’interruption de la circulation sur la D95 le temps des opérations de secours et de dégagement des véhicules. La gendarmerie est chargée de l’enquête.