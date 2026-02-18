Pacy-sur-Eure : le salon de Marina B se lance dans le head spa japonais

Installée depuis dix-neuf ans à Pacy-sur-Eure, Marina B fait évoluer son établissement. Pour accueillir ce nouveau service venu du Japon, il a fallu repenser entièrement l’aménagement du salon situé en centre-ville. Les travaux ont nécessité une fermeture temporaire, le temps de pousser les murs et de créer un espace dédié.
L’occasion, aussi, de moderniser l’ensemble. « J’en ai profité pour donner un coup de neuf et créer une autre ambiance », explique la gérante. Une pièce spécifique a été aménagée afin d’offrir un cadre plus intimiste, distinct de l’espace coiffure traditionnel.
L’occasion, aussi, de moderniser l’ensemble. « J’en ai profité pour donner un coup de neuf et créer une autre ambiance », explique la gérante. Une pièce spécifique a été aménagée afin d’offrir un cadre plus intimiste, distinct de l’espace coiffure traditionnel.
Une formation auprès d’un spécialiste japonais
Le head spa japonais associe soins du cuir chevelu, massages de la nuque, des épaules et du buste, rituels de détente et traitements capillaires ciblés. Inspirée des techniques traditionnelles nippones, la méthode vise à améliorer la santé du cuir chevelu tout en procurant une relaxation profonde.
« Être bien dans sa tête, c’est être bien dans son corps. Être bien dans son corps, c’est être bien dans sa tête », résume Marina, qui évoque déjà de « bons retours » de ses premiers clients.
Pour garantir une prise en charge conforme aux standards, Marina et l’une de ses collaboratrices ont suivi une formation auprès d’un spécialiste japonais installé à Paris. Toutes deux sont désormais diplômées et proposent ce nouveau protocole au sein du salon.
« Être bien dans sa tête, c’est être bien dans son corps. Être bien dans son corps, c’est être bien dans sa tête », résume Marina, qui évoque déjà de « bons retours » de ses premiers clients.
Pour garantir une prise en charge conforme aux standards, Marina et l’une de ses collaboratrices ont suivi une formation auprès d’un spécialiste japonais installé à Paris. Toutes deux sont désormais diplômées et proposent ce nouveau protocole au sein du salon.
--------------------
Le head spa, qu’est-ce que c’est ?
Le head spa, qu’est-ce que c’est ?
Diagnostic du cuir chevelu
Nettoyage en profondeur et soin adapté
Massage crânien stimulant la circulation sanguine
Moment de relaxation prolongé
Objectif : bien-être global et amélioration de la qualité des cheveux--------------------
Des tarifs découverte
Afin de faire connaître cette nouvelle offre, le salon propose des tarifs de lancement :
70 € au lieu de 95 € pour une formule de 40 minutes (durée réelle : environ 1 heure)
95 € au lieu de 120 € pour une formule de 60 minutes (durée réelle : environ 1 h 30)
Ces prestations s’adressent aux femmes, aux hommes ainsi qu’aux enfants de 6 à 10 ans. Avec ce nouvel espace, le salon de la rue Dufay élargit sa clientèle et mise sur une expérience sensorielle complète, à mi-chemin entre soin capillaire et parenthèse bien-être.
70 € au lieu de 95 € pour une formule de 40 minutes (durée réelle : environ 1 heure)
95 € au lieu de 120 € pour une formule de 60 minutes (durée réelle : environ 1 h 30)
Ces prestations s’adressent aux femmes, aux hommes ainsi qu’aux enfants de 6 à 10 ans. Avec ce nouvel espace, le salon de la rue Dufay élargit sa clientèle et mise sur une expérience sensorielle complète, à mi-chemin entre soin capillaire et parenthèse bien-être.