Un mort et un blessé grave dans un accident sur une route de l’Eure

Les secours ont dénombré deux victimes, dans un état grave. Il s’agissait des conducteurs, seuls à bord, un homme de 21 ans, et un autre de 39 ans. Tous deux étaient en arrêt cardio-respiratoire. Le plus jeune, en urgence absolue, a été transporté médicalisé vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime), le second n’a pas pu être réanimé, il a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.



La gendarmerie, en charge des constatations, a ouvert une enquête pour établir les circonstances de l’accident.



Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés.