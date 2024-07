Seine-Maritime. Un corps sans vie découvert en pied de falaise à Rogerville : une enquête est ouverte

Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime sont intervenus, ce mercredi en fin d'après-midi, sur réquisition de la gendarmerie, à Rogerville, près du Havre, après la découverte d'un corps sans vie gisant en pied de falaise au niveau du chemin de la Mare.



Une équipe spécialisée en secours en milieu périlleux a été engagée par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Un dispositif spécifique a été mis en place pour remonter la victime dont l'identité n'est pas à cette heure formellement établie.



La zone a été sécurisée afin de permettre aux enquêteurs de la gendarmerie de procéder aux constatations d'usage et à des investigations de police technique et scientifique.