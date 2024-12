Seine-Maritime. Restriction d’usage de l’eau potable dans la région de Mont-Cauvaire

L’eau ne doit pas être utilisée pour les usages alimentaires ou le brossage des dents. Elle reste utilisable pour d’autres usages comme les toilettes, les douches, la vaisselle ou le lavage du linge, détaille l’Agence régionale de santé (ARS) Normandie.Un service de distribution est organisé ce lundi 9 décembre, de 17h à 19h a la salle des fêtes de Mont-Cauvaire (pour les habitants de Mont-Cauvaire et Fontaine-le-Bourg) et à la salle des fêtes des Authieux-Ratiéville (pour les habitants de Clères, Claville-Motteville et Les-Authieux-Ratiéville).Les habitants ont été informés via le système d’alerte de Veolia Eau et seront prévenus lors du retour à la normale.Pour toute information, contacter Veolia Eau au 09 69 39 56 34 ou sur le site www.veoliaeau.fr.