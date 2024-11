Seine-Maritime. Fuite de soude diluée dans l’usine Danone à Ferrières-en-Bray : un blessé léger

Douze sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux avec cinq engins. Ils ont procédé à une reconnaissance des installations pour sécuriser la zone et ont pris en charge les deux ouvriers présents dans la salle d’échantillonnage au moment de la fuite.



Le premier ouvrier est sorti indemne, tandis que le second, classé en urgence relative, a été brûlé légèrement par la soude. Ce dernier a été transporté au centre hospitalier de Gisors (Eure) pour recevoir des soins complémentaires.



La fuite a été rapidement maîtrisée et les responsables de l’usine Danone ont pris des mesures pour sécuriser la zone impactée.