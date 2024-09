Rouen. Un sans-abri victime d’une agression près de la gare SNCF, deux suspects interpellés

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté la présence d’un homme allongé au sol, présentant une plaie au niveau du dos. La victime, âgée de 36 ans et sans domicile fixe, a confirmé le récit du témoin. Elle a été transportée par les sapeurs-pompiers aux urgences du CHU de Rouen.



Alors qu’ils étaient toujours sur place, l’attention des policiers a été attirée par un homme et une femme dont le signalement correspondait potentiellement à celui des suspects. Ils ont été interpellés pour violences volontaires aggravées.



​La femme, alcoolisée, est âgée de 29 ans et a déclaré être hébergée à Canteleu. L’homme, quant à lui âgé de 24 ans, a indiqué vivre dans un foyer à Rouen. Tous deux ont été placés en garde à vue.



Les autres personnes impliquées dans cette agression n’ont pas encore été identifiées