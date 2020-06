Retrait de points et contraventions : les patrons fraudeurs des Yvelines utilisaient des noms d'emprunt

Les gérants de sept sociétés et cinq particuliers avaient trouvé la parade pour ne pas se faire retirer de points sur leur permis de conduire ou ne pas payer des amendes. Ils utilisaient l'identité de trois personnes d'origine roumaine afin de désigner, à chaque fois, les infractions qu'ils commettaient avec leurs véhicules de société (vitesse, stationnement et autres infractions au code de la route), leur permettant ainsi de ne pas perdre de points et de ne pas avoir à payer les contraventions.



Ce sont des officiers du ministère public (OPM) des Yvelines qui ont découvert le pot aux roses. Au total, une centaine de dossiers de ce type ont été mis au jour impliquant ces sociétés et des particuliers, pour un montant, selon une première estimation, de 17.733 euros d'amendes impayées et plusieurs dizaines de points non retirés, relate la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Yvelines.



L'officier du ministère public a remarqué aussi que les patrons de ces sept sociétés sont soit de la même famille, soit installés dans la même zone industrielle ou ont des liens économiques (même secteur d'activité - déménagement, service à la personne, restauration).



Le stratagème a été utilisé dans tous les départements d'Île de France où ils ont été verbalisés.