Refus d’obtempérer à Elbeuf : Il s’enferme dans les Wc d’un bar-tabac pour échapper à la police

Le véhicule n’étant pas signalé volé, les forces de l’ordre sont restées à distance par sécurité tout au long du périple. L’Audi a finalement été repérée faisant une marche arrière rue du Moulin Saint-Étienne. Le conducteur s’est alors empressé d’en descendre pour entrer dans un bar-tabac et s’enfermer dans les toilettes pour echapper a ses poursuuvants.



Sur insistance des policiers, il a finalement consenti à ouvrir la porte et à se laisser interpeller.



L’homme, un Elbeuvien de 23 ans, fortement alcoolisé (il a été contrôlé avec un taux de 1,40 g dans le sang), s’est alors montré particulièrement agressif et a tenté de prendre la fuite malgré les menottes qui lui entravaient les poignets dans le dos.



Le mis en cause a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue pour refus d’obtempérer et quelques autres infractions au code de la route