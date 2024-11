Neige et verglas dans l’Eure : circulation perturbée et mesures d’urgence

Dans la nuit de jeudi à vendredi 22 novembre, le département de l’Eure devrait connaitrr des nouvelles précipitations neigeuses, combinées à un phénomène de regel. Ces conditions météorologiques rendent les déplacements périlleux, conduisant à la mise en place de plusieurs mesures préventives pour assurer la sécurité des usagers. La préfecture les a détaillées dans un communiqué publié ce soir



• Circulation restreinte pour les poids lourds



Le préfet de l’Eure, Charles Giusti, a pris un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’ensemble du réseau routier départemental. Cette mesure, effective immédiatement, vise à limiter les risques d’accidents et de blocages.



• Suspension des transports scolaires



En raison des conditions difficiles, le conseil régional de Normandie ainsi que plusieurs communautés d’agglomération, dont Seine-Eure, Seine Normandie Agglomération et Évreux Portes de Normandie, ont décidé de suspendre les transports scolaires. Cette suspension est valable jusqu’à 12h vendredi pour certaines zones, tandis qu’elle s’applique toute la journée pour d’autres.



• Réseau routier perturbé



La circulation reste compliquée sur les routes nationales et départementales. La RD 6014, notamment, est bloquée à hauteur de Boisemont suite à un accident impliquant un poids lourd. Le conseil départemental a mis en place une déviation pour contourner l’incident.



• Coupures d’électricité



Des coupures d’électricité touchent plusieurs communes, notamment Neuville-du-Bosc et Goupil-Othon. ENEDIS a mobilisé ses équipes pour rétablir le courant dans les plus brefs délais.



• Une dizaine d’accidents



Depuis le début des intempéries, une dizaine d’accidents ont été recensés, faisant état de huit blessés légers. Les usagers sont appelés à observer la plus grande prudence sur les routes et à limiter les déplacements non essentiels.