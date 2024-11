Manifestation à Rouen pour une « paix juste et durable entre Israël et La Palestine »

À l’appel du collectif rouennais « Pour une paix juste et durable entre Israël et la Palestine », cent-trente personnes, selon la police, ont défilé dans les rues de Rouen, ce samedi 9 novembre.



Les manifestants se sont rassemblés sur la place Saint-Sever sur la rive gauche en milieu d’après-midi et ont déambulé dans les rues Saint-Sever, Grand-Pont via le pont Boieldieu, les rues du Maréchal-Leclerc et Jeanne-d’Arc. La dislocation a eu lieu place Foch, vers 16h15.



Aucun incident particulier n’a été signalé. Les manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et quelques banderoles, ont scandé des slogans anti-Israël et Macron, tout au long du parcours.



Une nouvelle manifestation est prévue samedi prochain à la même heure et au même endroit.