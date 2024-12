Le Havre : Un adolescent de 13 ans impliqué dans un refus d’obtempérer et le vol d’une voiture

L’un des passagers, un adolescent de 16 ans, est rapidement rattrapé et interpellé. Lors de sa fouille, les policiers découvrent un couteau papillon sur lui. Il est placé en garde à vue pour détention d’arme et complicité de recel de voiture volée.



Le conducteur reste introuvable dans l’immédiat. Cependant, plus tard dans la nuit, peu avant minuit, un jeune de 13 ans, accompagné d’un adulte, se présente au commissariat de police du Havre. Il déclare être impliqué dans le vol de la Peugeot 207 et est soupçonné d’en avoir été le conducteur. Il est également placé en garde à vue.