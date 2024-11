Le Havre. De l’outillage suspect découvert dans une voiture interceptée après un refus d’obtempérer

Les forces de l’ordre décident de l’intercepter. Mais à cet instant, peu impressionné par le deux-tons et le gyrophare bleu, le conducteur accélère et prend la fuite en direction du quartier du Mont-Lecomte.



À hauteur d’un petit bois, la voiture stoppe soudainement, permettant à ses occupants de s’enfuir à pied. Ils sont aussitôt pris en chasse par les policiers. Deux d’entre eux, âgés de 18 et 19 ans et domiciliés au Havre, sont finalement interpellés pour refus d’obtempérer. Dans la voiture, les policiers découvrent des outils « permettant de commettre des infractions », selon une source policière.



Les deux Havrais ont été placés en garde à vue