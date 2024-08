La conductrice d'un 4x4 interpellée après avoir fauché un piéton à Cléon et pris la fuite

Mardi 6 Août 2024 à 17:06

Cléon (Seine-Maritime) - L'accident a eu lieu sur le CD7. L'automobiliste a percuté un piéton sur le bord de la route et ne s'est pas arrêtée. Elle s'est présentée deux heures plus tard au commissariat d'Elbeuf et a été interpellée.

