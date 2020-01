Ivre, le jeune conducteur se rebelle et frappe un policier lors d’un contrôle routier à Mantes-la-Ville (Yvelines)

Un policier a été blessé lors de l’interpellation d’un automobiliste qui venait de se rebeller suite à un contrôle routier boulevard Roger-Salengro à Mantes-la-Ville (Yvelines).



Dans la nuit de ce samedi 11 janvier, vers 1 heure, un équipage de policiers du service de nuit départemental remarque une voiture qui commet une infraction au code de la route. La patrouille décide de contrôler le véhicule et son conducteur.



Ce dernier, alcoolisé, manifeste quelques réticences au moment des vérifications d’usage. Il refuse tout d’abord de souffler dans l’éthylomètre. Puis il insulte les fonctionnaires et assène un violent coup de poing au visage de l’un d’eux avant de prendre la fuite à pied.



L’automobiliste, âgé de 19 ans et domicilié à Vétheuil (Val d’Oise) est vite rattrapé et se rebelle au moment de l’interpellation. Maitrisé, il est emmené au commissariat où il est placé en garde à vue pour « violences volontaires sur personne dépositaires l’autorité publique », « outrage », « rébellion » et « refus de se soumettre aux vérifications éthylométriques ».



Le policier blessé a été transporté à l’hôpital.