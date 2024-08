Interpellation musclée à Elbeuf : des policiers pris à partie par une quinzaine d'individus hostiles

Plusieurs équipages de police secours et la brigade canine ont été appelés en renfort pour sécuriser l'enlèvement de la Clio par un garage. Au même moment, les hostilités ont repris : le groupe s'est reformé et a jeté des projectiles vers les policiers sans faire de blessé. Ces derniers ont alors été contraints de recourir une nouvelle fois à des grenades lacrymogènes.



Le jeune homme interpellé, âgé de 16 ans, a été remis à sa mère, civilement responsable. Le conducteur de la Clio et l'autre passager en fuite n'ont pas encore été identifiés.