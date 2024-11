Incendie dans une maison d’accueil à Coudres (Eure) : un blessé léger, cinq personnes relogées

Le rez-de-chaussée du pavillon servant de maison d’accueil du Département accueille habituellement trois personnes, mais une seule était présente cette nuit.



Un homme de 27 ans, légèrement blessé, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux. Quatre autres personnes, deux femmes de 63 et 50 ans, un homme de 52 ans et un enfant de 3 ans, ont été pris en charge par les secours. Ils ne sont pas blessés. Leur relogement est prévu dans la famille. .



Enfin, 13 chats ont été mis à l’abri.



Ce mardi matin, les sapeurs-pompiers sont toujours sur les lieux du sinistre, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).