Il exhibe ses parties intimes devant les clients et employés d'une boulangerie à Petit-Quevilly

Le Petit-Quevilly (Seine-Maritime) - Un exhibitionniste a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en psychiatrie. L'homme âgé de 36 ans a été interpellé lundi 29 juillet, vers midi, à Petit-Quevilly, alors qu'il venait de se masturber devant les employés et clients d'une boulangerie de l'avenue Jean-Jaurès.



Le mis en cause a d'abord baissé son pantalon, exhibé son sexe et s'est masturbé à plusieurs reprises. Il s'est ensuite allongé au sol, s'est retourné, poursuivant ses gestes obscènes devant les témoins qui ont appelé la police municipale.