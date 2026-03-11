Évreux : disparition inquiétante d’une adolescente de 15 ans, la police lance un appel à témoins

NOTE - Signalement de la jeune fille



Léa Vallin est décrite comme une adolescente :

• Âgée de 15 ans et demi

• Taille : 1,65 m

• Corpulence : forte

• Cheveux : longs et noirs

• Yeux : clairs



Elle présente également des piercings au nez et porte très souvent une capuche.



Au moment de sa disparition, elle était vêtue de baskets Van, d’un pantalon noir et d’un gilet à capuche noir