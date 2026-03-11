Évreux : disparition inquiétante d’une adolescente de 15 ans, la police lance un appel à témoins

Léa, 15 ans, est portée disparue depuis lundi 9 mars 2026 dans l’après-midi à Évreux - Photo publiée par la DIPN 27
La police nationale de l’Eure recherche activement Léa Vallin, âgée de 15 ans et demi, portée disparue depuis lundi 9 mars 2026 dans l’après-midi à Évreux. Un appel à témoins est diffusé afin de recueillir toute information susceptible de permettre de la localiser rapidement.
Selon les informations communiquées par les enquêteurs, l’adolescente devait se rendre lundi vers 13 heures au CATTP situé dans le centre-ville d’Évreux, établissement dans lequel elle est suivie médicalement. Depuis, elle n’a plus donné de nouvelles.
NOTE - Signalement de la jeune fille
Léa Vallin est décrite comme une adolescente :
• Âgée de 15 ans et demi
• Taille : 1,65 m
• Corpulence : forte
• Cheveux : longs et noirs
• Yeux : clairs
Elle présente également des piercings au nez et porte très souvent une capuche.
Au moment de sa disparition, elle était vêtue de baskets Van, d’un pantalon noir et d’un gilet à capuche noir
Les enquêteurs appellent à la vigilance
La jeune fille fait l’objet d’un suivi médical au CATTP d’Évreux, ce qui renforce l’inquiétude des autorités.
Toute personne disposant d’informations permettant de la localiser est invitée à contacter immédiatement le commissariat de police d’Évreux au 02 32 39 90 00 ou à composer le 17.
