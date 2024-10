Évreux face à l’insécurité : le maire dévoile un plan d’action ambitieux pour « restaurer l’ordre »

Autre mesure clé de ce plan sécuritaire : l’augmentation du nombre de caméras de vidéosurveillance. Passé de 12 en 2014 à 106 caméras aujourd’hui, ce dispositif sera encore élargi, particulièrement en centre-ville et dans les quartiers sensibles, pour permettre une surveillance plus fine des zones à risque. Ces images seront traitées par le Centre de supervision urbaine (CSU), récemment inauguré.



Pour « compliquer l’activité des trafiquants », la municipalité va retirer les bancs publics, souvent utilisés comme cachettes, et réaménager les espaces minéralisés, où se regroupent dealers et livreurs de drogue.