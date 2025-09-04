Connectez-vous S'inscrire




Eure : trois groupes locaux sur la scène du Silo à Verneuil-sur-Avre le 20 septembre




Jeudi 4 Septembre 2025 - 12:49



Le Silo poursuit sa mission de découverte musicale avec une nouvelle Scène Ouverte programmée le samedi 20 septembre 2025 à 20h30. Trois formations régionales partageront l’affiche pour une soirée gratuite et éclectique, entre chanson, rock et rap.

Kerléo, la poésie en guitare

Originaire d’Alençon, Kerléo tisse un univers sensible et mélodique. Trois guitares et une voix se répondent pour façonner des chansons en français et parfois en anglais, où poésie et finesse musicale se mêlent intimement.

Dirty Gift, l’énergie rock made in Évreux

Né de l’amitié entre Pierre (chant, basse) et Philippe (guitare), Dirty Gift revendique un rock aux accents pop, inspiré par la scène anglaise. Avec Mick (guitare), Stéphane (batterie) et Lucky (harmonica), le groupe propose un set électrique, alternant compositions et reprises revisitées avec soin.

L’Infantrie, un crew rap percutant

Collectif de sept rappeurs, L’Infantrie s’impose avec une énergie brute et des textes qui oscillent entre egotrip et rap conscient. En live, leur force réside dans la performance collective et l’impact scénique, promettant un final explosif.

Soirée musicale gratuite et conviviale

Cette scène ouverte, fidèle à l’esprit du Silo, permettra au public de (re)découvrir les talents du territoire dans une ambiance conviviale. L’entrée est libre, les portes ouvriront à 20h30.

📍 Le Silo – Verneuil-sur-Avre
ℹ️ Infos pratiques : www.ruche-silo.fr/concerts

(Photos d'illustration fournies par les organisateurs)
 




Eure : trois groupes locaux sur la scène du Silo à Verneuil-sur-Avre le 20 septembre

04/09/2025

