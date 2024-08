Eure : quatre blessés, dont un grave, dans un choc entre deux voitures sur la RN 12

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s'est produit ce mercredi 28 août, en fin d'après-midi, sur la RN 12 à hauteur d'Acon, une commune située entre Nonancourt et Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure).



Les premiers éléments font état de quatre blessés, dont un grave, incarcéré dans l'un des véhicules en cause. La victime, en urgence absolue, était en attente, à 19 heures, d'être évacuées à bord l'hélicoptère du SAMU28, vers un centre hospitalier de la région.



Les trois autres victimes, moins sérieusement blessées, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers.



