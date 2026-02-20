Epaignes (Eure) : un cycliste grièvement blessé, fauché par une voiture en fuite

Pris en charge par une équipe du SMUR, le blessé a été stabilisé sur place avant d’être transporté en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle de Rouen (Seine-Maritime).



Les gendarmes, en charge des constatations, ont ouvert une enquête pour blessures involontaires, délit de fuite et non assistance à personne en danger a été ouverte pour identifier le conducteur en cause. Des investigations techniques et des auditions de témoins potentiels sont en cours.



Huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.

