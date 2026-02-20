Epaignes (Eure) : un cycliste grièvement blessé, fauché par une voiture en fuite

Le sexagénaire blessé grièvement selon les secours a été emmené sous assistance médicale vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen - Illustration infoNormandie
Un sexagénaire a été violemment percuté alors qu’il circulait à vélo, tôt ce vendredi, sur la route départementale 139 dans le secteur d’Epaignes. L’automobiliste impliqué a quitté les lieux avant l’arrivée des secours.
Selon les premiers éléments, l’homme de 62 ans a été retrouvé grièvement blessé, à proximité de sa bicyclette lourdement endommagée. Les secours sont rapidement intervenus pour lui prodiguer les gestes d’urgence.
Transporté au CHU de Rouen en urgence absolue
Pris en charge par une équipe du SMUR, le blessé a été stabilisé sur place avant d’être transporté en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle de Rouen (Seine-Maritime).
Les gendarmes, en charge des constatations, ont ouvert une enquête pour blessures involontaires, délit de fuite et non assistance à personne en danger a été ouverte pour identifier le conducteur en cause. Des investigations techniques et des auditions de témoins potentiels sont en cours.
Huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
