23 excès de vitesse sur la RN12 : les motards de la gendarmerie frappent fort dans l'Orne

Les motards de l’Escadron départemental des contrôles des flux de l’Orne seront omniprésents tout le week-end de chassé-croisé sur les routes du département. - Illustration Gendarmerie
Un important dispositif de contrôle a mobilisé les motocyclistes de l’Escadron départemental des contrôles des flux (ex-EDSR) de l’Orne sur les axes les plus chargés du département, cet après-midi. L’objectif : prévenir les comportements dangereux au cœur du chassé-croisé des vacances d’hiver ce week-end.
Sur la très fréquentée RN12, les gendarmes ont relevé vingt-trois excès de vitesse en quelques heures, dont trois dépassant les 50 km/h au-dessus de la limite autorisée.
Des sanctions immédiates
Les conducteurs concernés circulaient entre 169 et 174 km/h sur une portion limitée à 110 km/h. Un poids lourd a également été intercepté à 112 km/h alors qu’il ne devait pas dépasser 80 km/h.
Face à ces infractions majeures, les militaires n’ont pas tergiversé : rétention immédiate des permis et immobilisation administrative des véhicules pendant sept jours.
La gendarmerie rappelle que la route n’est pas un circuit et qu’un simple excès peut avoir des conséquences irréversibles.
Pourquoi ces contrôles sont renforcés ?
- Les pics de circulation augmentent mécaniquement les risques d’accidents graves. Dans l’Orne, la vitesse excessive reste l’un des premiers facteurs de mortalité routière. Chaque opération vise donc à faire baisser l’accidentologie sur les grands axes.