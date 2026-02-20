23 excès de vitesse sur la RN12 : les motards de la gendarmerie frappent fort dans l'Orne

Pas moins de vingt-trois excès de vitesse ont été relevés ce vendredi après-midi sur la RN12 par les motards de la gendarmerie de l’Orne, dont trois dépassant les 50 km/h au-dessus de la limite. Les permis ont été immédiatement retenus et plusieurs véhicules immobilisés.