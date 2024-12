Elbeuf. Deux hommes interpellés après avoir fracturé et dévalisé une bijouterie.

Trois équipages de police secours sont dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, les policiers repèrent un homme dissimulé derrière une voiture, puis prend alors rapidement la fuite avec un autre individu. Les deux suspects sont immédiatement rattrapés et interpellés sans opposer de résistance.



Les forces de l’ordre constatent qu’un volet de la bijouterie a été forcé et des bris de vitre jonchent le sol. Une barre à mine et un cric agricole sont par ailleurs découverts. Dans le véhicule des deux hommes, les policiers découvrent un sac contenant de nombreux bijoux dérobés dans la boutique.



Les suspects sont âgés de 57 et 42 ans, le premier demeure en Seine-Saint-Denis, le second est originaire d’Elbeuf. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.