Dimanche 6 septembre 2026 : les 5 infos du jour

1. Manche : une embarcation avec environ 140 migrants sous surveillance en baie de Seine
D’importants moyens maritimes et aériens ont été engagés dans la nuit de samedi à dimanche après le repérage d’une embarcation précaire transportant environ 140 migrants à l’ouest de la baie de Seine. Plusieurs unités de la SNSM, l’Abeille Liberté et deux hélicoptères ont été mobilisés. À la mi-journée, l’embarcation poursuivait sa route vers le Royaume-Uni et aucune opération de sauvetage ou de débarquement n’avait été annoncée.
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2. Pacy-sur-Eure : le feu d’artifice reporté fait le plein de spectateurs
Info publiée samedi 5 septembre. Reporté cet été en raison de la canicule et des risques d’incendie, le feu d’artifice de Pacy-sur-Eure (Eure) a finalement été tiré samedi soir depuis le parking de l’entreprise Schneider. De nombreux spectateurs ont assisté à ce rendez-vous haut en couleur avant de repartir ravis après le bouquet final.
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3. Chambois : cinq blessés, dont deux fillettes, dans une collision
Info publiée samedi 5 septembre. Un minibus et une voiture sont entrés en collision route Fleurie à Chambois (Eure), faisant cinq blessés légers parmi les sept occupants du minibus. Deux fillettes de 2 et 4 ans, deux femmes de 21 et 53 ans et un homme de 30 ans ont été transportés à l’hôpital d’Évreux.
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4. Mont-Saint-Michel : 842 000 visiteurs cet été, la saison se prolonge
Info publiée samedi 5 septembre. Le Mont-Saint-Michel a accueilli près de 842 000 visiteurs entre le 1er juillet et le 31 août, soit une fréquentation en recul de 5,9 % sur un an. Le site mise désormais sur une programmation de rentrée mêlant concerts, expositions, sorties nature et un nouveau rendez-vous consacré aux musiques électroniques.
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5. Eure : « Septembre Bouge » invite à pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour
Info publiée samedi 5 septembre. Marches, initiations et découvertes sportives sont proposées durant tout le mois dans l’Eure dans le cadre de la première édition de « Septembre Bouge ». Cette opération nationale entend inciter chacun, quels que soient son âge et son niveau, à consacrer au moins 30 minutes par jour à une activité physique.
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D’importants moyens maritimes et aériens ont été engagés dans la nuit de samedi à dimanche après le repérage d’une embarcation précaire transportant environ 140 migrants à l’ouest de la baie de Seine. Plusieurs unités de la SNSM, l’Abeille Liberté et deux hélicoptères ont été mobilisés. À la mi-journée, l’embarcation poursuivait sa route vers le Royaume-Uni et aucune opération de sauvetage ou de débarquement n’avait été annoncée.
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2. Pacy-sur-Eure : le feu d’artifice reporté fait le plein de spectateurs
Info publiée samedi 5 septembre. Reporté cet été en raison de la canicule et des risques d’incendie, le feu d’artifice de Pacy-sur-Eure (Eure) a finalement été tiré samedi soir depuis le parking de l’entreprise Schneider. De nombreux spectateurs ont assisté à ce rendez-vous haut en couleur avant de repartir ravis après le bouquet final.
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3. Chambois : cinq blessés, dont deux fillettes, dans une collision
Info publiée samedi 5 septembre. Un minibus et une voiture sont entrés en collision route Fleurie à Chambois (Eure), faisant cinq blessés légers parmi les sept occupants du minibus. Deux fillettes de 2 et 4 ans, deux femmes de 21 et 53 ans et un homme de 30 ans ont été transportés à l’hôpital d’Évreux.
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5. Eure : « Septembre Bouge » invite à pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour
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