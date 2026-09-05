Samedi 5 septembre 2026 : les 5 infos du jour

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Neuf personnes ont été impliquées dans une collision survenue peu avant 10 heures route Fleurie, à Chambois (Eure). Cinq occupants du minibus, dont deux fillettes de 2 et 4 ans, ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital d’Évreux. Les quatre autres personnes impliquées sont indemnes.Une automobiliste de 26 ans a refusé un contrôle à Louveciennes (Yvelines) avant d’être prise en chasse par les policiers jusqu’à Montigny-le-Bretonneux. Durant sa fuite, son véhicule a percuté une voiture de police, endommageant le rétroviseur et la carrosserie. La conductrice a finalement été interpellée sans incident.Le Mont-Saint-Michel (Manche) a accueilli 842 000 visiteurs durant la saison estivale, une fréquentation en léger recul. Le site entend désormais prolonger la saison avec des concerts, des expositions, des sorties nature et un nouveau rendez-vous consacré aux musiques électroniques.4. Eure : « Septembre Bouge » veut inciter chacun à pratiquer 30 minutes d’activité physique par jourMarches, initiations et découvertes sportives sont programmées tout au long du mois dans l’Eure dans le cadre de l’opération nationale « Septembre Bouge ». Gratuite et ouverte à tous, la campagne vise à encourager une pratique quotidienne d’au moins 30 minutes d’activité physique, quels que soient l’âge ou le niveau.Info publiée vendredi 4 septembre. La Ville de Maromme (Seine-Maritime) va désormais vérifier chaque année le casier judiciaire des agents municipaux travaillant auprès des mineurs, alors que ce contrôle n’était jusqu’ici effectué qu’au recrutement. Prestataires et associations accueillant des enfants seront également concernés par le renforcement des procédures.