Dans l’Eure, « Septembre Bouge » veut remettre l’activité physique au cœur du quotidien

Dans l’Eure, des collectivités, associations, clubs et acteurs locaux proposeront pendant tout le mois des événements gratuits et ouverts à tous : marches, initiations, animations et découvertes de différentes disciplines.



Plusieurs rendez-vous sont notamment annoncés :



► j eudi 11 septembre à Louviers, avec la Nuit des sports ;

► samedi 19 septembre à Louviers, pour une initiation à la marche nordique ;

► mardi 29 septembre à Évreux, Louviers et au Neubourg, avec des marches collectives organisées par les Maisons Sport-Santé.



La Fête du sport, programmée le 14 septembre à l’échelle nationale, doit constituer le temps fort de cette première édition. Les agents des services de l’État seront également encouragés à pratiquer une activité physique au cours du mois.



L’ensemble des animations organisées près de chez soi peut être retrouvé sur la plateforme nationale « Septembre Bouge ».