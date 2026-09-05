Dans l’Eure, « Septembre Bouge » veut remettre l’activité physique au cœur du quotidien

L’objectif affiché est simple : consacrer au moins 30 minutes par jour au mouvement, quels que soient son âge, son niveau et ses habitudes.- Illustration © bluelightpictures/Pixabay
Bouger davantage sans nécessairement se lancer dans une pratique sportive intensive : c’est le principe de « Septembre Bouge », organisé pour la première fois du 1er au 30 septembre 2026 partout en France.
Cette opération portée par les ministères chargés des Sports et de la Santé entend profiter de la rentrée pour rappeler les bienfaits de l’activité physique sur la condition générale, mais également sur la santé mentale. L’objectif affiché est simple : consacrer au moins 30 minutes par jour au mouvement, quels que soient son âge, son niveau et ses habitudes.
Cette opération portée par les ministères chargés des Sports et de la Santé entend profiter de la rentrée pour rappeler les bienfaits de l’activité physique sur la condition générale, mais également sur la santé mentale. L’objectif affiché est simple : consacrer au moins 30 minutes par jour au mouvement, quels que soient son âge, son niveau et ses habitudes.
Plusieurs rendez-vous dans l’Eure
Dans l’Eure, des collectivités, associations, clubs et acteurs locaux proposeront pendant tout le mois des événements gratuits et ouverts à tous : marches, initiations, animations et découvertes de différentes disciplines.
Plusieurs rendez-vous sont notamment annoncés :
► jeudi 11 septembre à Louviers, avec la Nuit des sports ;
► samedi 19 septembre à Louviers, pour une initiation à la marche nordique ;
► mardi 29 septembre à Évreux, Louviers et au Neubourg, avec des marches collectives organisées par les Maisons Sport-Santé.
La Fête du sport, programmée le 14 septembre à l’échelle nationale, doit constituer le temps fort de cette première édition. Les agents des services de l’État seront également encouragés à pratiquer une activité physique au cours du mois.
L’ensemble des animations organisées près de chez soi peut être retrouvé sur la plateforme nationale « Septembre Bouge ».
Plusieurs rendez-vous sont notamment annoncés :
► jeudi 11 septembre à Louviers, avec la Nuit des sports ;
► samedi 19 septembre à Louviers, pour une initiation à la marche nordique ;
► mardi 29 septembre à Évreux, Louviers et au Neubourg, avec des marches collectives organisées par les Maisons Sport-Santé.
La Fête du sport, programmée le 14 septembre à l’échelle nationale, doit constituer le temps fort de cette première édition. Les agents des services de l’État seront également encouragés à pratiquer une activité physique au cours du mois.
L’ensemble des animations organisées près de chez soi peut être retrouvé sur la plateforme nationale « Septembre Bouge ».