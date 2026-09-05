Eure : cinq blessés légers, dont deux fillettes, dans une collision entre une voiture et un minibus

Un minibus et une voiture sont entrés en collision peu avant 10 heures sur la route Fleurie, à Chambois, entre Saint-André-de-l’Eure et Mesnils-sur-Iton. Selon les premières constatations, le minibus, arrêté à un feu tricolore, aurait été percuté à faible vitesse par l’arrière.
Les secours ont pris en charge neuf personnes. Parmi les sept occupants du minibus, cinq ont été légèrement blessés : deux fillettes âgées de 2 et 4 ans, une femme de 53 ans, une jeune femme de 21 ans et un homme de 30 ans. Tous ont été transportés au centre hospitalier Jean-Louis-Debré d’Évreux.
Les secours ont pris en charge neuf personnes. Parmi les sept occupants du minibus, cinq ont été légèrement blessés : deux fillettes âgées de 2 et 4 ans, une femme de 53 ans, une jeune femme de 21 ans et un homme de 30 ans. Tous ont été transportés au centre hospitalier Jean-Louis-Debré d’Évreux.
Dix-neuf sapeurs-pompiers mobilisés
Les deux autres passagers du minibus, des hommes de 32 et 53 ans, sont indemnes. Aucun blessé n’est également à déplorer dans la voiture, conduite par un jeune homme de 18 ans accompagné d’une adolescente de 13 ans.
La circulation a été réduite à une voie pendant l’intervention des secours, qui a mobilisé dix-neuf sapeurs-pompiers. Une enquête de gendarmerie devra confirmer les circonstances exactes de la collision.
La circulation a été réduite à une voie pendant l’intervention des secours, qui a mobilisé dix-neuf sapeurs-pompiers. Une enquête de gendarmerie devra confirmer les circonstances exactes de la collision.