Eure : cinq blessés légers, dont deux fillettes, dans une collision entre une voiture et un minibus

Neuf personnes ont été impliquées dans un accident survenu ce samedi matin à Chambois. Cinq occupants d’un minibus ont été transportés à l’hôpital d’Évreux.

Publié le Samedi 5 Septembre 2026 à 18:38