Manche : une embarcation avec environ 140 migrants sous surveillance au large de la baie de Seine

Deds moyens conséquentes de saiuvetage maritime ont été engagés dans la nuit pour assurer la surveillance d'une embarcation ayant 140 migrants à son bord - Illustration © Adobe Stock
Une embarcation avec environ 140 migrants à son bord a été repérée dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 septembre à l’ouest de la baie de Seine. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg a immédiatement organisé sa surveillance afin de pouvoir intervenir si la situation venait à se dégrader.
Plusieurs unités de la SNSM ont été dépêchées sur zone depuis Saint-Vaast-la-Hougue et Barfleur, dans la Manche, ainsi que depuis Ouistreham, dans le Calvados. La vedette Président Jules Pinteaux, le semi-rigide Jacques Armengaud et les canots tous temps Amiral de Tourville et Philippe Kieffer ont participé au dispositif.
Plusieurs unités de la SNSM ont été dépêchées sur zone depuis Saint-Vaast-la-Hougue et Barfleur, dans la Manche, ainsi que depuis Ouistreham, dans le Calvados. La vedette Président Jules Pinteaux, le semi-rigide Jacques Armengaud et les canots tous temps Amiral de Tourville et Philippe Kieffer ont participé au dispositif.
Deux hélicoptères et l’« Abeille Liberté » mobilisés
Le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Liberté a également appareillé avec quatre marins-pompiers, des fusiliers marins de Cherbourg et une équipe médicale du service de santé des armées à son bord. Arrivé sur place au tout début de la matinée, il a pris le relais d’une partie des moyens de la SNSM.
Le dispositif a été complété par l’hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus, et par Dragon 50 de la Sécurité civile, stationné à Granville.
À terre, les préfectures de la Manche et du Calvados, la sous-préfecture de Cherbourg et les sapeurs-pompiers de la Manche ont été associés au suivi de l’opération.
Selon le dernier point communiqué par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, ce dimanche en milieu de journée, l’embarcation poursuivait sa route en direction du Royaume-Uni. Aucune opération de sauvetage ou de débarquement n’avait alors été annoncée.
Le dispositif a été complété par l’hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus, et par Dragon 50 de la Sécurité civile, stationné à Granville.
À terre, les préfectures de la Manche et du Calvados, la sous-préfecture de Cherbourg et les sapeurs-pompiers de la Manche ont été associés au suivi de l’opération.
Selon le dernier point communiqué par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, ce dimanche en milieu de journée, l’embarcation poursuivait sa route en direction du Royaume-Uni. Aucune opération de sauvetage ou de débarquement n’avait alors été annoncée.