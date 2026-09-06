Manche : une embarcation avec environ 140 migrants sous surveillance au large de la baie de Seine

Le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Liberté a également appareillé avec quatre marins-pompiers, des fusiliers marins de Cherbourg et une équipe médicale du service de santé des armées à son bord. Arrivé sur place au tout début de la matinée, il a pris le relais d’une partie des moyens de la SNSM.



Le dispositif a été complété par l’hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus, et par Dragon 50 de la Sécurité civile, stationné à Granville.



À terre, les préfectures de la Manche et du Calvados, la sous-préfecture de Cherbourg et les sapeurs-pompiers de la Manche ont été associés au suivi de l’opération.



Selon le dernier point communiqué par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, ce dimanche en milieu de journée, l’embarcation poursuivait sa route en direction du Royaume-Uni. Aucune opération de sauvetage ou de débarquement n’avait alors été annoncée.