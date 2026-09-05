Pacy-sur-Eure : un feu d’artifice haut en couleur et des spectateurs enthousiastes

Beaucoup de monde s’est pressé ce samedi 5 septembre sur le parking de l’entreprise Schneider, à Pacy-sur-Eure (Eure). C’est depuis ce site, situé en bordure de l’avenue du Général-de-Gaulle, sur la route de Vernon, qu’est traditionnellement tiré le feu d’artifice de la ville.



Le spectacle pyrotechnique, dont nous publions ci-dessus un court extrait vidéo, a débuté à 21 h 30. Habituellement organisé le 13 juillet, il avait été reporté par la municipalité en raison de la canicule et des risques élevés de départ de feu.



Le public, venu nombreux profiter de cette soirée gratuite, a assisté à un feu d’artifice particulièrement haut en couleur. Après le bouquet final, les spectateurs ont quitté les lieux ravis de ce rendez-vous estival décalé de quelques semaines.