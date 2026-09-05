Le Mont-Saint-Michel attire 842 000 visiteurs cet été et mise sur une rentrée culturelle

Près de 842 000 visiteurs ont découvert le Mont-Saint-Michel entre le 1er juillet et le 31 août 2026. Cette fréquentation, toujours soutenue, recule néanmoins de 5,9 % par rapport à l’été 2025. L’abbaye tire mieux son épingle du jeu : elle a accueilli 426 000 personnes, un chiffre quasiment stable sur un an (-0,53 %).
Les habitudes de visite évoluent également. Les arrivées progressent tôt le matin et en soirée, avec notamment une hausse de 16 % entre 7 h et 8 h et de 10 % entre 22 h et 23 h. À l’inverse, la fréquentation diminue de 13 % entre midi et 15 h. Les parkings ont enregistré 243 155 véhicules, soit 4 % de moins qu’en 2025, tandis que les réservations ont bondi de 15 %.
Les habitudes de visite évoluent également. Les arrivées progressent tôt le matin et en soirée, avec notamment une hausse de 16 % entre 7 h et 8 h et de 10 % entre 22 h et 23 h. À l’inverse, la fréquentation diminue de 13 % entre midi et 15 h. Les parkings ont enregistré 243 155 véhicules, soit 4 % de moins qu’en 2025, tandis que les réservations ont bondi de 15 %.
Une rentrée entre concerts, patrimoine et nature
Les Nocturnes de l’abbaye ont rassemblé 57 000 visiteurs cet été. De leur côté, les 26 rendez-vous des « Belles Découvertes », consacrés aux paysages et à la biodiversité de la baie, ont séduit 461 participants. Ces animations se poursuivront en septembre avec des balades, une soirée d’observation du ciel et des sorties mêlant nature, conte et aquarelle.
La programmation culturelle restera particulièrement dense dans les prochaines semaines. Une soirée consacrée aux grandes marées et ponctuée de concerts est prévue le 12 septembre à l’abbaye. Le lendemain, l’accordéoniste Félicien Brut se produira gratuitement au barrage du Couesnon avec l’Opéra de Rouen Normandie, pour l’ouverture du festival Via Æterna.
La programmation culturelle restera particulièrement dense dans les prochaines semaines. Une soirée consacrée aux grandes marées et ponctuée de concerts est prévue le 12 septembre à l’abbaye. Le lendemain, l’accordéoniste Félicien Brut se produira gratuitement au barrage du Couesnon avec l’Opéra de Rouen Normandie, pour l’ouverture du festival Via Æterna.
Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre
Deux nouvelles expositions consacrées aux paysages de la baie débuteront le 18 septembre. Le 19 septembre marquera aussi la première édition de « Marée Électronique », un rendez-vous en plein air mêlant DJ sets et création visuelle face au Mont.
Les Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, permettront enfin de visiter gratuitement l’abbaye et d’accéder exceptionnellement à certains espaces, dont Notre-Dame-sous-Terre et la Tour Gabriel. Des visites du barrage, des sorties nature et une œuvre monumentale réalisée sur la tangue par l’artiste Sax compléteront ce programme de rentrée.
Les Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, permettront enfin de visiter gratuitement l’abbaye et d’accéder exceptionnellement à certains espaces, dont Notre-Dame-sous-Terre et la Tour Gabriel. Des visites du barrage, des sorties nature et une œuvre monumentale réalisée sur la tangue par l’artiste Sax compléteront ce programme de rentrée.
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