Deux élèves testés positifs au Covid-19 à Petit-Quevilly : l'école Pablo-Picasso est fermée

Deux élèves scolarisés à l’école Pablo-Picasso de Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, ont été testés positifs au Covid-19, annonce ce soir la préfecture de Seine-Maritime. Compte tenu des clusters en cours d’investigation, il a donc été décidé de fermer deux classes dès cet après-midi puis l’école à titre préventif.



« Cette fermeture d’école pour cas COVID identifié, s’est faite, conformément à la procédure en vigueur en de tels cas, sur préconisation de l’ARS et en accord avec l’autorité académique et la mairie », indique la préfecture.



Les deux élèves testés positifs sont actuellement en isolement à domicile. Les contacts à risque identifiés dans le cadre du "contact tracing" sont placés en quatorzaine.



L'occasion pour l'Agence régionale de santé (ARS) de rappeler qu’un dispositif renforcé de dépistage gratuit est mis en place à Petit-Quevilly depuis le 19 juin. Dans ce cadre, le reste de la population de cette zone, les personnels et les élèves de cette école sont invités à se faire dépister.