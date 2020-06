Un enfant testé positif au Covid-19 à l'école maternelle Graindor à Rouen

« Les personnes présentant des symptômes évocateurs du Covid-19, même légers, doivent contacter sans tarder leur médecin traitant (ou, si elles n’en ont pas, le 116 117 - appel gratuit 24h/24, partout en Normandie). En cas de suspicion d’une infection à coronavirus COVID-19, le médecin prescrira un test virologique au patient et lui conseillera de s’isoler dans l’attente du résultat. Avec le soutien de l’Assurance Maladie, il identifiera également les personnes contacts qui seront elles-mêmes invitées à se faire tester et à s’isoler ».

En Normandie, le virus circule encore et des nouveaux cas sont identifiés chaque jour. Le dernier en date, confirmé hier par la préfecture, a conduit à la fermeture, dès ce jeudi matin et jusqu'à la fin de l'année scolaire, de l' école primaire Louis-Pergaud, à Saint-Etienne-de-Rouvray . Une femme travaillant dans l'établissement a été testée positive au coronavirus.Afin d’éviter tout rebond épidémique et de limiter le risque de cas groupés, restons prudents et appliquons tous ensemble les gestes barrières, de bon sens et d’hygiène, insiste la préfecture.