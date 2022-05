Covid-19 : en Normandie, le taux d’incidence poursuit sa forte baisse

La courbe du taux de positivité est elle aussi en baisse. Ce dernier est désormais de 22,3 % contre 25,4 % la semaine précédente.



Entre le 8 et le 14 mai, sur les 52 276 personnes testées 11 647 ont présenté un résultat positif.



Enfin, si le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun depuis le 16 mai, il reste toutefois obligatoire dans les établissements de santé et médico-sociaux, au même titre que le passe sanitaire.