Covid-19 en Normandie : le nombre de cas positifs est reparti à la hausse

On n'en a pas encore fini avec le Covid-19. En effet, le taux d'incidence en Normandie a légèrement remonté pour atteindre ce mardi 15 mars 792 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 29,8 % en une semaine.



Tous les départements normands sont concernés, constate l'Agence régionale de santé (ARS) dans son dernier point de situation. La Manche est le département le plus touché avec 1 048 cas, devant le Calvados, l'Orne et la Seine-Maritime qui affichent respectivement 955, 798 et 700 cas, l'Eure arrivant en dernier avec 580 cas.