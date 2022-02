Seine-Maritime : le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur à partir du 2 février

Le représentant de l’État appelle toutefois l’ensemble des seinomarins « à maintenir leur vigilance et à continuer à appliquer les mesures et gestes barrières au quotidien, particulièrement dans les espaces clos où les obligations de port du masque sont maintenues ».



Le port du masque est également recommandé dans tous les espaces publics extérieurs dans lesquels la distanciation sociale n’est pas possible.



« En intérieur comme en extérieur, la responsabilisation de chacun permettra de poursuivre la dynamique de recul de la circulation du virus, tant par le respect des gestes barrières que par la vaccination qui doit se poursuivre sans relâche », insiste le préfet de Seine-Maritime.